В Самаре снова ищут перевозчика на маршрут № 89

Протяженность маршрута 22,15 километра Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре снова объявили открытый конкурс на право перевозить пассажиров по маршруту № 89 «НФС – улица Дзержинского», об этом сообщалось в документах на сайте администрации Самары

«Вскрытие конвертов с заявками состоится на заседании конкурсной комиссии 20 июля 2026 года в 10:00», – отметили в мэрии.

Протяженность маршрута 22,15 километра, а для его обслуживания потребуется 55 автобусов малого класса. Транспорт должен начинать работу с 6 утра и заканчивать в 10 вечера, интервал движения от 10 до 30 минут. Конкурс проходит с 30 июня по 20 июля. Победитель будет возить жителей по этому направлению. Напомним, что в Самаре уже искали перевозчика на автобусный маршрут №89.

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