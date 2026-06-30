Новый закон о бюджетном процессе поддержали в Самарской губдуме

29 июня вопрос рассмотрели на комитете, а 30 июня - на думе. Фото: СГД

В Самарской губернской думе поддержали новый закон о бюджетном процессе. 29 июня вопрос рассмотрели на заседании комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике.

«Внесение бюджета сдвигается на две недели ранее – до 15 октября», – прокомментировала пресс-служба губернской думы.

Временные рамки сохранятся, но у депутатов будет не 15, а 25 дней на то, чтобы изучить проект бюджета перед первым чтением и иметь возможность внести поправки (ранее их вносили только перед вторым чтением). А публичные слушания теперь будут проходить на площадке законодательного органа.

30 июня этот вопрос рассматривали на очередном заседании Самарской губдумы.

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