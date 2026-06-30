Новый закон о бюджетном процессе поддержали в Самарской губдуме

В Самарской губернской думе поддержали новый закон о бюджетном процессе. 29 июня вопрос рассмотрели на заседании комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике.
«Внесение бюджета сдвигается на две недели ранее – до 15 октября», – прокомментировала пресс-служба губернской думы.
Временные рамки сохранятся, но у депутатов будет не 15, а 25 дней на то, чтобы изучить проект бюджета перед первым чтением и иметь возможность внести поправки (ранее их вносили только перед вторым чтением). А публичные слушания теперь будут проходить на площадке законодательного органа.
30 июня этот вопрос рассматривали на очередном заседании Самарской губдумы.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал