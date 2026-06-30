Самарцы поделились впечатлениями от выставки «Полный сюр!»

На выставке представлены 16 инсталляций художников из разных городов России / Фото: Елизавета ЯКОВЛЕВА

Этим летом в галерее «Виктория» в Самаре открылась необычна выставка «Полный сюр!». На ней представлено 16 инсталляций художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Томска и Самары. Среди авторов — Ирина Корина, Иван Горшков, Петр Белый, Андрей Сяйлев, Всеволод Абазов. Посетители выставки поделились с «КП-Самара» впечатлениями от нее.

«Зашел случайно. Задержался на час. Конструкция из металла и ткани — вроде хаос, а глаз цепляется. Не понял, красиво или нет. Но внутри что-то отозвалось. Не отпускает», — сказал один из посетителей-мужчин.

По словам студентки, которая посетила выставку, предметы в экспозиции представлены как из сна. Цвета тревожные, но не отторгает: «Как будто кто-то понял твое состояние и показал его. Здесь не про красоту, а про правду. Работает сильнее».

Выставка впечатляет и людей старшего поколения — главных любителей классики: «Здесь все острое, ломаное. Сначала раздражает, потом замечаешь — тревога откликается. Художник чувствует время. Домой бы не повесила, но впечатление остается надолго».

Выставка продлится до конца лета.

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