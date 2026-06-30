В Самаре нашли нарушения на детских площадках в парке Гагарина

Оборудование не отвечает предъявляемым требованиям. Фото: прокуратура Самарской области.

В Самаре детские игровые площадки на территории парка Гагарина приводят в нормативное состояние после проверки надзорного органа о безопасности оборудования. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

«Оборудование не отвечает предъявляемым требованиям. На нем есть шероховатые поверхности, способные причинить травму детям, часть болтовых соединений без защиты выступающих концов», – рассказали в пресс-службе.

Также на оборудованных ударопоглощающих покрытиях нашли выбоины. После внесения представления в парке исправили недостатки и начали закупать необходимые материалы для замены резинового покрытия площадок.

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