В Самаре открылась выставка «Трое в лодке» 29 июня

Более ста полотен в разных техниках Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

29 июня в Самаре в выставочном зале на улице Молодогвардейской, 209 открылась выставка «Трое в лодке». Свои работы представили три художника – Элеонора Щеглова из Ялты, Елена Макеева из Самары и Алексей Потапенко из Ялты, сообщили в Самарском отделении Союза художников России.

«Более ста полотен в разных техниках объединены темой черноморского побережья Крыма. Вас ждет море и его обитатели, яркое солнце и пышное цветение природы», – рассказали в сообщении.

Гостей выставки ждут не только картины, но и розыгрыши, подарки и призы. Организаторы даже придумали необязательный, но приветствуемый дресс-код – тельняшка или одежда в полоску. Выставка будет работать для всех желающих.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал