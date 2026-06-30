Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 июня 2026 10:50

В Самаре открылась выставка «Трое в лодке» 29 июня

Три художника из Ялты и Самары привезли более ста полотен о Черном море
Елизавета ЖИРНОВА
Более ста полотен в разных техниках

Более ста полотен в разных техниках

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

29 июня в Самаре в выставочном зале на улице Молодогвардейской, 209 открылась выставка «Трое в лодке». Свои работы представили три художника – Элеонора Щеглова из Ялты, Елена Макеева из Самары и Алексей Потапенко из Ялты, сообщили в Самарском отделении Союза художников России.

«Более ста полотен в разных техниках объединены темой черноморского побережья Крыма. Вас ждет море и его обитатели, яркое солнце и пышное цветение природы», – рассказали в сообщении.

Гостей выставки ждут не только картины, но и розыгрыши, подарки и призы. Организаторы даже придумали необязательный, но приветствуемый дресс-код – тельняшка или одежда в полоску. Выставка будет работать для всех желающих.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал