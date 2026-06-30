Клубничная луна взошла над Самарой в ночь с 29 на 30 июня

Близость к горизонту и прохладная погода способствуют тому, что атмосфера пропускает в основном красный цвет. Фото: АстроСамара

В ночь с 29 на 30 июня над Самарой взошла необычная клубничная луна. Редкое явление снял участник клуба «АстроСамара» Евгений Матвеев, фото опубликовали в соцсетях клуба.

«Близость к горизонту и прохладная погода способствуют тому, что атмосфера пропускает в основном красный цвет», – объяснили эксперты.

Клубничная луна выглядит красиво и эффектно, но поймать ее в кадр – тот еще квест, потому что явление длится всего несколько минут.

А 6 июля Земля окажется на самом дальнем расстоянии от Солнца, это явление называется афелием.

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