Акционеры Сбера утвердили рекордные дивиденды в 850,2 млрд рублей

Герман Греф / Фото: пресс-служба Сбербанка

Состоялось годовое заседание общего собрания акционеров ПАО «Сбербанк» по итогам 2025 года. Акционеры утвердили рекордные в истории банка дивиденды в 850,2 млрд рублей (37,64 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акции). Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 20 июля 2026 года.

Также акционеры утвердили годовой отчет банка за 2025 год и согласовали назначение аудиторской организации на 2026 год и 1 квартал 2027 года, предоставили согласие на совершение сделки, в совершении которой имелась заинтересованность. Кроме того, собранием избран новый состав наблюдательного совета банка в количестве 14 человек, половину из которых составляют независимые директора.

«Половина от утвержденного акционерами объема дивидендов – более 425 млрд рублей – поступит в федеральный бюджет страны. Средства пойдут в том числе на финансирование приоритетных государственных программ», – прокомментировал председатель набсовета банка, министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Общий объем дивидендов в 2025 году составит 850,2 млрд рублей, из которых половина поступит в бюджет государства. Эти выплаты получат также более 2,4 млн акционеров банка — за последний год их число выросло почти на 600 тысяч. Для нас это большая ответственность и мы стремимся, чтобы каждый акционер чувствовал себя не просто владельцем акций, а партнером, сопричастным к формированию будущего банка», - сказал президент, председатель правления банка Герман Греф.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал