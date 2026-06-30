В Самаре прошла премьера мюзикла «Остров сокровищ»

Мюзикл рассчитан и на детей, и на взрослых. Фото: Анна Рубакова

Самарский академический театр оперы и балета имени Шостаковича завершил свой юбилейный 95-й сезон необычной премьерой. 26, 27 и 28 июня на сцене театра представили мюзикл «Остров сокровищ» (6+) по мотивам одноименного романа Стивенсона. И это первая такая масштабная постановка в истории учреждения. Мюзикл рассчитан и на детей, и на взрослых, он предназначен для всей семьи.

«Хотелось, чтобы это был аутентичный материал, созданный специально для нашего театра. И такой вариант предложил наш земляк – композитор Андрей Колесников», – рассказал музыкальный руководитель постановки, худрук и главный дирижер театра Евгений Хохлов.

Режиссер-постановщик спектакля Филипп Разенков отметил, что театр развивается, и на жанровое разнообразие есть особые планы.

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