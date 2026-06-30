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НовостиОбщество30 июня 2026 11:43

Почти на 5 млн рублей оштрафовали недобросовестные УК в Самарской области

В ГЖИ Самарской области рассказали о мерах, принимаемых в отношении недобросовестных управляющих компаний
Анастасия ФИЛАТОВА
УК, которые ненадлежащим образом выполняли обязанности по содержанию МКД, привлекли к ответственности.

УК, которые ненадлежащим образом выполняли обязанности по содержанию МКД, привлекли к ответственности.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Самарской области привлекли к ответственности недобросовестные управляющие компании. Речь идет о тех, кто ненадлежащим образом выполнял обязанности по содержанию многоквартирных домов. Организации оштрафовали почти на 5 млн рублей.

«Общая сумма штрафов, наложенных на управляющие организации, составила 4 872 000 рублей», - сообщили в Государственной жилищной инспекции Самарской области.

Некоторые УК отделались предупреждением. Такое наказание было вынесено по восьми делам. Его применили к тем компаниям, которые впервые совершили административное нарушение, пишет «Самарская газета». Еще одной УК грозит дисквалификация. Соответствующие материалы направлены в суд. Также, по данным ГЖИ региона, одно юрлицо привлекли к административной ответственности за грубое нарушение лицензионных требований.

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