Первый выпуск инженерно-технического класса прошел в школе №118 Самары

Ребята прошли углубленную подготовку по техническим предметам. Фото: канал Ивана Носкова в МАКС

В школе №118 Самары прошел первый выпуск инженерно-технического класса. Об этом событии в своем канале в МАКС написал глава города Иван Носков. Для профильного класса оборудовали специальную лабораторию, а учебу здесь проходили 20 ребят.

«Ребята прошли углубленную подготовку по техническим предметам, причем педагогами у них были преподаватели университета», – отметил Иван Носков.

Ученики этого класса проходили стажировку на предприятии, а лабораторные занятия = в вузе. При поступлении они могут рассчитывать на дополнительные баллы, а после получения высшего образования знают, где смогут работать. По словам Ивана Носкова, этот опыт является отличным примером взаимодействия школы, вуза и предприятия. Мэр выразил уверенность, что этот опыт будут тиражировать.

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