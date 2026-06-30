Кинотеатр находится у Ладьи. Фото: администрация Самары.

В Самаре опубликовали расписание сеансов бесплатного кинотеатра под открытым небом «Филин» на набережной с 1 по 5 июля. Об этом сообщили в официальном сообществе Самарской набережной.

В среду, 1 июля, можно будет посмотреть «Время героев» (17.20 – 17.50), «Донбасс.Окраина» (18.00 - 19.35), «Марш-бросок» (19.45 - 21.30). В четверг, 2 июля, покажут «Свадьба в Малиновке» (17.00-18.35), «Лев Яшин» (18.40 -20.40), а также пройдет фестиваль «Земля открытий» (20.45 - 22.45).

В пятницу, 3 июля, запланированы к показу «Жандарм из Сен-Тропе» (17.00 – 18.30), «Ангелы Чарли» (18.40 – 20.20), «Ночной дозор» (20.30 – 22.30). В субботу, 4 июля, зрители увидят на экране «Я шагаю по Москве» (16.30-17.50), «Римские каникулы» (18.00-20.00), «Пророк. История Александра Пушкина» (20.10-22.30).

В воскресенье, 5 июля, получится посмотреть мультфильмы «Неуловимый Фунтик», «Фунтик и сыщики», «Фунтик и старушка с усами», «Фунтик в цирке» (17.00-17.40), «Усатый нянь» (17.50- 19.05), «Частное пионерское» (19.15-20.35), «Восточный ветер» (20.45-22.30).

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