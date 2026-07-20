Алкоголь и автомобиль несовместимы: водителям не стоит садиться за руль в состоянии опьянения

Вождение в состоянии алкогольного опьянения — одно из самых грубых нарушений Правил дорожного движения. Госавтоинспекторы предупреждают: нетрезвый водитель теряет контроль над машиной и неадекватно оценивает дорожную обстановку.
За управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрено наказание — административный штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. Но штраф — не предел. При повторном нарушении или отягчающих обстоятельствах водителя могут привлечь к уголовной ответственности. Размер штрафа увеличится до 300–500 тысяч рублей, возможно лишение свободы до двух лет.
Если же пьяный водитель стал виновником ДТП, повлекшего смерть человека, наказание возрастает до 12 лет лишения свободы. При гибели двух и более человек — до 15 лет. ГИБДД призывает водителей быть ответственными и помнить: нетрезвый за рулем — потенциальный преступник. Пьяный водитель представляет огромную угрозу для всех участников движения: пешеходов, пассажиров и других водителей.