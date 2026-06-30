Горячую воду вернут в дома самарцев после устранения выявленных дефектов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 3 июля 2026 года, в Самаре стартует очередной этап гидравлических испытаний теплосетей. На время проведения диагностики в домах жителей Промышленного и Кировского районов будет отключена горячая вода, сообщает самарский филиал «Т Плюс».

Так, энергетики проведут гидравлические испытания второй тепломагистрали Самарской ТЭЦ и теплосетей верхней зоны Безымянской отопительной котельной. Это необходимо, чтобы своевременно выявить слабые участи и заменить их в первую очередь.

На период опрессовки, который продлится с 3 по 16 июля 2026 года, ограничат подачу ГВС в ряд жилых домов, соцобъектов и предприятий. Речь идет о тех, что расположены в границах проспекта Кирова, улиц Физкультурной, Металлистов, XXII Партсъезда, Свободы, Победы, проспекта Металлургов, улиц Каховской, Нагорной, Черемшанской, проспекта Юных Пионеров, Заводского шоссе, улиц Товарной, Юбилейной и Теннисной. Горячую воду горожанам вернут после устранения выявленных дефектов.

Самарцев призывают в период гидравлических испытаний не находиться рядом с трубами наземной прокладки и люками теплокамер, не оставлять в охранных зонах теплотрасс авто и другое имущество, а также напомнить детям об опасности игр вблизи энергообъектов.

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