Андрей Костин назвал основные направления стратегии ВТБ на 2027-2029 годы

Андрей Костин / Фото: пресс-служба ВТБ

Новая стратегия развития ВТБ на следующую трехлетку будет представлена в начале 2027 года и будет состоять из четырех основных направлений. Об этом на годовом общем заседании акционеров сообщил глава банка Андрей Костин.

По его словам, первое направление — развитие розничного бизнеса в партнерстве с RWB. Второе — международные расчеты, которые стали элементом экономического, технологического и инфраструктурного объединения стран. Третье — поддержка государства в развитии экономики, сопровождение структурных преобразований и нового инвестиционного цикла в экономике. Четвертое — активное развитие технологий, внедрение решений на базе ИИ.

«Мы рассчитываем в течение нового стратегического периода — 2027-2029 год — прийти к уровню дивидендных выплат 50% процентов от чистой прибыли, что также будет способствовать росту привлекательности наших акций», — отметил Андрей Костин.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал