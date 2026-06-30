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НовостиОбщество30 июня 2026 12:59

Июльское пекло прогнозируют в Самарской области

30-градусная жара придет в Самарскую область с 3 июля
Александра ТАЙБАТРОВА
Жара начнется со 2 июля

Жара начнется со 2 июля

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Самарская область вошла в число регионов России, в которых прогнозируют июльское пекло. Такие данные приводит сервис Яндекс. В июле в Самаре. Казани, Нижнем Новгороде, Воронеже и Москве ожидается температура +28...+30 градусов.

«К концу рабочей недели на Среднюю Волгу переместится гребень антициклона из западных районов. В регионе установится солнечная, по-летнему теплая погода», – сообщили в Приволжском УГМС.

Жара начнется со 2 июля. В этот день синоптики днем прогнозируют +23...+28 градусов, а третьего июля и вовсе ожидается 30-градусная жара. Тепло продержится как минимум до конца недели.

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