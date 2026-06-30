Июльское пекло прогнозируют в Самарской области

Жара начнется со 2 июля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Самарская область вошла в число регионов России, в которых прогнозируют июльское пекло. Такие данные приводит сервис Яндекс. В июле в Самаре. Казани, Нижнем Новгороде, Воронеже и Москве ожидается температура +28...+30 градусов.

«К концу рабочей недели на Среднюю Волгу переместится гребень антициклона из западных районов. В регионе установится солнечная, по-летнему теплая погода», – сообщили в Приволжском УГМС.

Жара начнется со 2 июля. В этот день синоптики днем прогнозируют +23...+28 градусов, а третьего июля и вовсе ожидается 30-градусная жара. Тепло продержится как минимум до конца недели.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал