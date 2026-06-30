В Самарской области более 400 предприятий работают в сфере науки

Регион занимает третье место среди субъектов страны по уровню инновационной активности организаций. Фото: резиденты Жигулевской долины

В Самарской области 426 малых и средних предприятий занимаются исследованиями и разработками. Регион занимает третье место среди субъектов страны по уровню инновационной активности организаций.

«У нас активно работают и отраслевые предприятия, нацеленные на вывод уникальных продуктов и технологий на рынок. Мы будем продолжать поддержку наукоемкого бизнеса, чтобы как можно больше компаний могли внести свой вклад в инновационное развитие региона», — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

С начала 2026 года предприятия в сфере научных исследований и разработок привлекли более 2 миллиардов рублей благодаря Национальной гарантийной системы. Это в два раза больше, чем за тот же период прошлого года.

Напомним, поддержка предпринимателей ведется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Получить консультацию можно в центрах «Мой бизнес».

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