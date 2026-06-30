В Самарской области расширили меры поддержки участников СВО и их семей

В Самарской области приняли более 30 законов в поддержку воинов СВО. Фото: пресс-служба Самарской Губернской Думы

30 июня, накануне памятной региональной даты – 1 июля Дня ветеранов боевых действий, на заседании Самарской Губернской Думы под председательством Геннадия Котельникова депутаты приняли пакет законов, направленных на поддержку участников СВО, их семей и других льготных категорий граждан.

В частности, расширен круг получателей бесплатной юридической помощи. Теперь она предоставляется не только родителям, супругам и детям погибших бойцов, но и несовершеннолетним детям участников СВО (в том числе рожденные после гибели отца), детям старше 18 лет, если они - инвалиды с детства, а также иждивенцам погибших. Также право на бесплатную юридическую помощь получили вынужденные переселенцы, беженцы и лица, получившие временное убежище в России.

Еще один важный шаг - упрощение процедуры получения бесплатного земельного участка для участников СВО и членов их семей. Этот закон разработали по поручению полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова. Теперь действует проактивный режим: органы власти сами предложат воспользоваться правом на услугу и запросят необходимые данные через единую систему межведомственного взаимодействия, в том числе из электронного сервиса Минобороны. Это избавит льготников от необходимости собирать справки и ходить по инстанциям.

Также по инициативе губернатора Самарской области принят закон, в два раза снижающий квалификационные требования для участников СВО при поступлении на государственную гражданскую и муниципальную службу. Для госслужбы смягчаются требования к стажу или работе по специальности, для муниципальной - и к стажу, и к профессиональному образованию. Облегчены условия и для трудоустройства в органы местного самоуправления сельских поселений - это поможет в том числе молодым специалистам.

Как отметил председатель Самарской Губернской Думы, академик РАН Геннадий Котельников, регион уже принял более 30 законов в поддержку воинов, в том числе о земле, налоговых льготах, компенсации ЖКУ и образования, квотах в вузах и рабочих местах.