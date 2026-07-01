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НовостиОбщество1 июля 2026 4:00

Самарские парламентарии поддержали принятие регионального закона о добровольчестве

Благодаря новому документу в Самарской области станет больше волонтеров
Татьяна ЗИНКЕВИЧ
По мнению Геннадия Котельникова, новый закон заложит правовую основу для развития волонтерского движения. Фото предоставлено Самарской губернской думой

По мнению Геннадия Котельникова, новый закон заложит правовую основу для развития волонтерского движения. Фото предоставлено Самарской губернской думой

Депутаты Самарской губернской думы одобрили принятие закона «О добровольчестве (волонтерстве) в Самарской области». Законопроект, внесенный фракцией «Единая Россия», позволит закрепить на законодательном уровне реализуемые в регионе меры поддержки добровольчества и определить полномочия органов власти в этой сфере.

В документе определены принципы развития бескорыстной общественной деятельности: свобода выбора направлений и форм, сотрудничество власти и волонтеров, недопустимость подмены госполномочий добровольческой работой. Отдельно прописан принцип инклюзивности, чтобы в волонтерство могли включаться люди с разными возможностями, а также добровольцы серебряного возраста. Закон предполагает введение поощрений для волонтеров. За счет создания единых правил и критериев повысится эффективность трат бюджетных средств. Благодаря закону число добровольцев в регионе вырастет, как и качество проектов.

По мнению спикера регионального парламента, принятие закона о добровольчестве – это своевременный шаг в развитии социальной политики региона.

«В губернии добровольческое движение объединяет более 230 тысяч человек, – отметил председатель Самарской Губернской Думы, академик РАН Геннадий Котельников. – Волонтерская деятельность требует четкой правовой регламентации, определения механизмов взаимодействия добровольческих организаций с органами государственной власти и местного самоуправления, а также установления гарантий государственной поддержки. Принятие регионального закона о добровольчестве позволяет решить эти задачи системно, заложив прочную правовую основу для дальнейшего развития движения».