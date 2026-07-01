Самарские парламентарии поддержали принятие регионального закона о добровольчестве

По мнению Геннадия Котельникова, новый закон заложит правовую основу для развития волонтерского движения. Фото предоставлено Самарской губернской думой

Депутаты Самарской губернской думы одобрили принятие закона «О добровольчестве (волонтерстве) в Самарской области». Законопроект, внесенный фракцией «Единая Россия», позволит закрепить на законодательном уровне реализуемые в регионе меры поддержки добровольчества и определить полномочия органов власти в этой сфере.

В документе определены принципы развития бескорыстной общественной деятельности: свобода выбора направлений и форм, сотрудничество власти и волонтеров, недопустимость подмены госполномочий добровольческой работой. Отдельно прописан принцип инклюзивности, чтобы в волонтерство могли включаться люди с разными возможностями, а также добровольцы серебряного возраста. Закон предполагает введение поощрений для волонтеров. За счет создания единых правил и критериев повысится эффективность трат бюджетных средств. Благодаря закону число добровольцев в регионе вырастет, как и качество проектов.

По мнению спикера регионального парламента, принятие закона о добровольчестве – это своевременный шаг в развитии социальной политики региона.

«В губернии добровольческое движение объединяет более 230 тысяч человек, – отметил председатель Самарской Губернской Думы, академик РАН Геннадий Котельников. – Волонтерская деятельность требует четкой правовой регламентации, определения механизмов взаимодействия добровольческих организаций с органами государственной власти и местного самоуправления, а также установления гарантий государственной поддержки. Принятие регионального закона о добровольчестве позволяет решить эти задачи системно, заложив прочную правовую основу для дальнейшего развития движения».