Медцентр из Тольятти получил национальную премию «Золотой Меркурий»

В число 33 обладателей награды вошел медцентр из Тольятти. Фото: минэкономразвития Самарской области

В Москве наградили победителей престижной премии «Золотой Меркурий» по итогам 2025 года. В число 33 обладателей награды вошел медцентр из Тольятти, резидент «Жигулевской долины», семейное предприятие «Виталонг – Клиника Холода». Компанию наградили в номинации «Устремленные в будущее».

«Мы гордимся, успехами наших предпринимателей, которые смело идут вперед, ставят перед собой амбициозные цели и развивают родной край», – сказал зампредседателя правительства Самарской области – министр экономического развития и инвестиций Павел Финк.

По словам гендиректора удостоенной премии компании Ивана Пальчикова, они постоянно совершенствуют сервис, внедряют инновации, чтобы оставаться признанными экспертами.

В Самарской области предпринимателям доступны различные меры поддержки, получить которые можно в центрах «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

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