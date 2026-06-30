Губернатор Федорищев принял участие в заседании Самарской губдумы

Глава региона поблагодарил депутатов за совместную работу. Фото: правительство Самарской области.

Во вторник, 30 июня, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в 67-м пленарном заседании Самарской губдумы. Его провел председатель областного парламента Геннадий Котельников. Речь шла об итогах работы и приоритетах дальнейшей деятельности. Заседание стало завершающим для депутатов VII созыва.

«Инициированные вами изменения повлияли на жизнь Самарской области. Работа была сопряжена с серьезными испытаниями. Поддерживая отрасли экономики, мы в то же время поддерживаем фундаментальные и самые сильные предприятия всей нашей страны», – сказал глава региона.

VII созывом Думы было принято 659 законов Самарской области, в том числе касающиеся патентной системы, поддержки малого и среднего предпринимательства, участников СВО и др. По словам Федорищева, на новый уровень вышло взаимодействие исполнительной и законодательной власти.

Губернатор обратил внимание на необходимость более синхронизированной работы Госдумы и Губдумы. В качестве приоритетов на будущее прозвучали консолидация всех сил для развития региона, работа с федеральным центром, привлечение бюджетного софинансирования, обеспечение безопасности и подготовка к 450-летию Самары. Глава региона поблагодарил депутатов за совместную работу.