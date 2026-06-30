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НовостиОбщество30 июня 2026 14:47

Сильный ветер до 15-18 метров в секунду ожидается в Самарской области 1 июля

Самарцев призывают быть внимательными из-за плохого прогноза погоды
Александра ТАЙБАТРОВА
В Самарской области прогнозируют усиление северо-западного ветра

В Самарской области прогнозируют усиление северо-западного ветра

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

1 июля в Самарской области прогнозируют усиление северо-западного ветра. Его порывы могут достигать 15-18 метров в секунду, предупредили в Приволжском УГМС.

«Будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность линий электропередач». – прокомментировала пресс-служба МЧС Самарской области.

Самарцев призывают быть внимательными в связи с таким прогнозом. Не стоит парковать машины рядом с деревьями и шаткими конструкциями. При использовании газа обязательно проверьте тягу в вентиляционных и дымовых каналах. В экстренных случаях нужно звонить по номеру 112.

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