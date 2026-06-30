Жителям пострадавшего от БПЛА дома в Сызрани скоро обеспечат выплаты

Постановление о выделении средств из резервного фонда уже подготовлено Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

30 июня на оперативном совещании в правительстве Самарской области губернатор Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан и дал ряд поручений. Особое внимание он уделил ситуации с жильцами дома в Сызрани, который пострадал от атаки БПЛА. Напомним, что ЧП произошло в апреле, в доме частично обрушился подъезд. Люди лишились жилья, но долго им не давали понимания о получении помощи. Глава региона раскритиковал этот подход.

«Люди не понимали, будет так или так. Это ответственность главы Сызрани, это ответственность профильного министра», – подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Губернатор сообщил, что постановление о выделении средств из резервного фонда уже подготовлено, чтобы оказать помощь пострадавшим. Председателю правительства Виталию Шабалатову поручили принять документ в кратчайшие сроки и обеспечить выплаты.

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