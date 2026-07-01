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НовостиПроисшествия1 июля 2026 4:28

Режим «Ковер» ввели в Самарской области 1 июля

Работу аэропорта Курумоч в Самаре временно ограничили из-за угрозы атаки БПЛА
Елизавета ЖИРНОВА
Пространство закрыто на всех высотах

Пространство закрыто на всех высотах

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 1 июля 2026 года, в Самарской области ввели режим «Ковер». Воздушное пространство закрыто на всех высотах. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своем канале МАКС.

«В аэропорту Курумоч введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», - сообщили в Росавиации.

Напомним, сегодня утром в Самарской области была объявлена угроза атаки БПЛА. Она действует с 04:39.

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