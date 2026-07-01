Вопросы устного экзамена по истории для 9-х классов стали известны в Самаре

Планируют провести в феврале-марте 2028 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Девятиклассникам на устном экзамене по истории предстоит показать знание ключевых дат и событий, включая начало Великой Отечественной войны и первый полет человека в космос, при этом сложных вопросов в нем не будет, об этом сообщили «РИА Новости».

«Устное собеседование по истории в девятом классе – это примерно то же самое, что и экзамен для иностранцев», – говорится в сообщении.

Сама аттестация станет инструментом мотивации школьников к изучению предмета. Ранее глава Рособрнадзора сообщил, что обязательный устный экзамен по истории для всех девятиклассников планируют провести в феврале-марте 2028 года.

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