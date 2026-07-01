В Самарской области полицейские закрыли наркопритон в квартире

Предоставлял квартиру наркозависимым Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самарской области полицейские пресекли деятельность наркопритона в квартире одного из домов Жигулевска. Информацию о нем оперативникам передали неравнодушные жители, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

«Арендатор – 64-летний местный житель, ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, пояснил, что предоставлял квартиру наркозависимым для употребления запрещенных веществ «за дозу»», – рассказали в ведомстве.

При осмотре помещения полицейские нашли и изъяли предметы для употребления наркотиков, а у самого мужчины выявили признаки опьянения и направили его на медосвидетельствование. В отношении жителя Жигулевска завели уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов», расследование продолжается.

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