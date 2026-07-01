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НовостиОбщество1 июля 2026 6:25

Вылет 10 рейсов задерживается в аэропорту Самары 1 июля

Самарский аэропорт начал выполнять рейсы по скорректированному графику
Ирина СИНЕГУБОВА
Ограничения вводились для безопасности полетов.

Ограничения вводились для безопасности полетов.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 1 июля, в самарском аэропорту задерживается вылет 10 рейсов и прилет еще 10. Это связано с ограничениями, которые действовали в воздушной гавани четыре часа из-за опасности атаки БПЛА.

«Авиакомпании начинают выполнять рейсы по скорректированному графику. Просим уточнять время вылетов у них», – отметили в Курумоче.

Согласно онлайн-табло, задержки коснулись рейсов в Екатеринбург, Анталью, Нижневартовск, Нижний Новгород, Москву, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Сочи. Ограничения вводились для безопасности полетов. Они были сняты около 10:00.

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