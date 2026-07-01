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НовостиОбщество1 июля 2026 6:58

В Самаре концерт «От классицизма к романтизму» состоится 2 июля

В самарской галерее прозвучит музыка двух эпох
Елизавета ЖИРНОВА
Лучшие произведения двух эпох музыкального искусства

Лучшие произведения двух эпох музыкального искусства

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре 2 июля в 18:00 в галерее «Новое пространство» состоится концерт «От классицизма к романтизму». Лучшие произведения двух эпох музыкального искусства исполнят виртуозы самарской академической сцены, сообщили в СОУНБ.

«Программа позволит гостям проследить путь развития симфонической музыки от эпохи классицизма с его строгой гармонией и ясностью к романтизму, выдвинувшему на первый план эмоции и внутренний мир автора», – говорится в сообщении.

Артисты исполнят произведения классицистов Людвига ван Бетховена и Карла Диттерсдорфа, а также романтиков Луиджи Сави и Джованни Боттезини. На сцену выйдут самарские музыканты: мультиинструменталист Артур Сафеев, виолончелистка Анна Теплинская и контрабасисты Владимир Буянцев и Юрий Лисичкин. Возрастное ограничение: 6+.

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