В Самарской области утвердили списки кандидатов в Губдуму

Члены президиума провели тайное голосование. Фото: самарское реготделение партии "Единая Россия"

В Самаре прошло расширенное заседание президиума регполитсовета местного отделения «Единой России» под председательством секретаря Вячеслава Федорищева. В ходе него утвердили списки кандидатов в Самарскую Губернскую Думу. Глава региона отметил важность решений, принятых на XXIII Съезде партии 28 июня в Москве.

«Президент обозначил основные задачи партии на ближайшее время и на перспективу. Утверждены кандидаты в Госдуму РФ девятого созыва по одномандатным округам и региональным группам», — сказал Федорищев.

Члены президиума провели тайное голосование по определению общеобластной части списка кандидатов в депутаты Самарской Губдумы восьмого созыва. В бюллетень для голосования включены кандидатуры Вячеслава Федорищева, Александра Колсанова и Максима Девятова.

Также согласованы кандидатуры для выдвижения от партии на 34 дополнительных выборах депутатов Собраний представителей в 31 сельском и трех городских поселениях 19 районов Самарской области. Всего замещению подлежат 37 мандатов.

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