Самарский детский травматолог перечислил главные риски и дал советы родителям

Рискованные челленджи и съемка опасных видео не стоят здоровья Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Главный внештатный детский травматолог-ортопед Самары Павел Рыжов рассказал, как провести лето без травм. А то с наступлением каникул число обращений в больницы с переломами и ушибами значительно растет, сообщает министерство здравоохранения Самарской области.

«От травм при езде на электросамокатах и велосипедах до ДТП, рисков, связанных с открытыми окнами, водоемами и опасными увлечениями вроде зацепинга и руфинга. Наиболее распространенные травмы: ушибы, ссадины, переломы и сотрясения мозга», – отметил врач.

Чтобы избежать беды, нужно учить детей правилам дорожного движения, выбирать транспорт по возрасту, использовать шлем, наколенники и налокотники. Рыжов предупредил: нельзя оставлять малышей у открытых окон – москитная сетка не выдержит вес ребенка, лучше установить специальные замки.

Также врач напомнил об опасности оставлять детей одних в машине: в жару салон раскаляется до критических температур, что грозит потерей сознания. Подросткам стоит объяснить, что рискованные челленджи и съемка опасных видео не стоят здоровья.

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