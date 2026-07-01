В Самаре суд запретил усыплять бездомных собак за угрозу нападения

Признаки поведения второго типа не создают реальной угрозы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Самарский областной суд частично удовлетворил иск зоозащитников и признал недействующими отдельные положения приказа департамента ветеринарии Самарской области об усыплении бездомных животных – в части, где основанием для эвтаназии называлась «непосредственная угроза» причинения вреда и поведение второго типа, сообщили в пресс-службе суда.

«Действующее законодательство связывает наступление крайней меры исключительно со свершившимся фактом причинения вреда здоровью или жизни, а не с вероятностью такого вреда. Суд также посчитал, что описанные признаки поведения второго типа не создают реальной угрозы для людей и не оправдывают умерщвление», – отметили в суде.

Они оспаривали приказ от 29 мая 2024 года, утверждающий порядок подтверждения агрессивности бездомных животных и причинения ими вреда. Остальные пункты приказа суд признал законными. Решение вступило в силу, а апелляцию оставил без изменений.

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