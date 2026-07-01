Губернатор Самарской области обратился к жителям в День ветеранов боевых действий

Памятная дата отмечается уже второй раз. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к жителям по случаю Дня ветеранов боевых действий. Эта памятная дата отмечается уже второй раз.

«Самарская земля чтит наших героев, отдавших жизни за Родину в локальных войнах, конфликтах второй половины XX века и последних десятилетий. Считаем своим долгом поддерживать бойцов и заботиться об их близких», – сказал глава региона.

В этот день жители Самарской области отдают дань уважения тем, кто сражался в Афганистане, на Северном Кавказе и в других горячих точках, на Донбассе и в Новороссии. В регионе активно работают ветеранские организации, фонды и центры поддержки военнослужащих.

«Выражаю огромную благодарность ветеранам боевых действий. От всей души желаю вам и вашим семьям здоровья, благополучия, мира, добра и удачи во всех начинаниях», – поздравил губернатор.