Председатель Самарской губдумы Котельников поздравил ветеранов боевых действий

День ветеранов боевых действий отмечается в России 1 июля.

Председатель Самарской губдумы, академик РАН Геннадий Котельников поздравил жителей региона с Днем ветеранов боевых действий. Он пожелал всем причастным крепкого здоровья, сил и мужества.

«Наши ветераны, возвращающиеся из зоны СВО, достойны особого признания и уважения со стороны общества. Поддержка ветеранов боевых действий и увековечивание памяти героев в Самарской области являются безусловным приоритетом. Работа ведется по нескольким ключевым направлениям: от финансовой помощи и реабилитации до системной интеграции ветеранов в управление регионом и создания музеев», – сказал Котельников.

При Самарской губернской думе был создан совет по вопросам законодательного обеспечения мер поддержки участников спецоперации и членов их семей. Он стал ключевой площадкой для разработки и оперативного принятия законов для всесторонней помощи.

Совет аккумулирует предложения и ожидания самих ветеранов СВО. Его деятельность позволяет выстраивать единую систему социальной адаптации. По словам Геннадия Котельникова, Самарская область является одним из лидеров в этой сфере и внедряет практики, которые потом масштабируются на всю страну.

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