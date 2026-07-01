На заседании в Самарской области обсудили капитализацию территорий

Отметила важность цифровизации процессов Фото: управление Росреестра по Самарской области

На заседании Общественного совета при управлении Росреестра по Самарской области обсудили капитализацию территорий. По оценкам ведомства, вся недвижимость в РФ оценивается в 921 трлн рублей, а к 2030 году необходимо выйти на 1 квадриллион рублей, сообщили в пресс-службе самарского Росреестра.

«Капитализация территорий – это совокупная стоимость земельных участков и объектов капитального строительства. За последние шесть лет она выросла на 220 трлн рублей. Чтобы выйти на нужный показатель, необходимо сформировать полный реестр недвижимости и вовлечь в оборот 500 тысяч га земли», – рассказал начальник отдела правового обеспечения Константин Минин.

В Самарской области для решения этих задач работает Оперативный штаб, который занимается реализацией госпрограммы и вопросами капитализации. И.о. руководителя самарского Росреестра Татьяна Титова отметила важность цифровизации процессов и межведомственного взаимодействия для повышения капитализации региона. Член Общественного совета Максим Куприн добавил, что уже приняты нормативные решения по срокам освоения участков и признакам их неиспользования.

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