Самарца ждет суд за угрозу убийством бывшей жене с использованием пистолета

Мужчину обвиняют в угрозе убийством, хулиганстве и в нарушении ПДД. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В августе 2025 года в Самаре пьяный мужчина с травматическим пистолетом угрожал своей бывшей жене убийством в ходе конфликта. Теперь его будут судить. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

«Женщина попыталась скрыться, однако экс-супруг догнал ее на парковочной площадке возле площади Куйбышева и в присутствии прохожих нецензурно ругался, показывал огнестрельное оружие и угрожал применить его», – рассказали в пресс-службе надзорного органа.

Вечером того же дня мужчина пьяным сел за руль. Двигаясь с превышением скорости по улице Галактионовской на Toyota Land Cruiser, он сбил пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Потерпевший скончался на месте аварии.

Мужчину обвиняют в угрозе убийством, хулиганстве с угрозой применения насилия и в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд.

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