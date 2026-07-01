В Самаре проверили территорию Дома промышленности после жалоб жителей

Необходимо закрасить граффити на фасаде Фото: Елена Бондаренко

В Самаре провели выездную проверку территории «Дом промышленности» после жалоб местных жителей в социальных сетях на проникновение посторонних. В настоящий момент все места возможного доступа перекрыты, об этом сообщила глава Ленинского района Елена Бондаренко в МАКС.

«Вместе с сотрудниками обошли весь периметр. Владелец здания установил решетки и ограждения из профлиста», – сообщила глава района.

В ходе встречи внимание обратили на необходимость закрасить граффити на фасаде и убрать бытовой и строительный мусор. Также владелец здания разрабатывает проект межевания территории, проводит обследование и готовит проектную документацию для инвестпроекта.

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