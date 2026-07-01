Площадь возгорания составила 12 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области.

Во вторник, 30 июня, в Автозаводском районе Тольятти произошел пожар, на котором спасли двух детей и трех взрослых. На улице Революционной горела одна из квартира дома. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

— На месте вызова полыхали домашние вещи и мебель. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения немедленно начали тушение и поиск людей, — рассказали в ведомстве.

Двух детей и трех взрослых спасли на пожаре в Тольятти 30 июня Видео: ГУ МЧС по Самарской области

Для безопасности из дома эвакуировали 20 человек. Еще пятерых жильцов пожарные вывели из подъезда по лестничному маршу. Для защиты органов дыхания от дыма на взрослых и детей надели маски-самоспасатели.

Площадь возгорания составила 12 квадратных метров. Пожар оперативно ликвидировали. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Сейчас причины возгорания неизвестны. Их предстоит установить специалистам.

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