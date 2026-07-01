Самарцы получили возможность указывать свое имя при исходящих вызовах

Россия движется к новой телеком-культуре, когда у каждого звонка есть имя / Фото: предоставлено пресс-службой ПАО "МегаФон"

Самарцы, как и все жители России, получили инструмент для подписи исходящих вызовов. Раньше такая возможность была доступна только бизнесу, а теперь и частным лицам. Услугу реализовал МегаФон.

По данным аналитиков оператора, от 30 до 75% звонков с номера, не записанного в телефонной книжке и не имеющего подписи, остаются без ответа. При этом 92% опрошенных россиян, согласно данным исследования ВЦИОМ, положительно оценили практику маркировки входящих вызовов от юридических лиц — она помогает в моменте принимать решение, отвечать или нет.

«Голосовой спам и массовые обзвоны серьезно подорвали доверие людей к телефонным звонкам. Эта проблема уже вышла на уровень государственного внимания, и сегодня регуляторы последовательно формируют правила для возвращения прозрачности телефонной коммуникации. Мы поддерживаем этот тренд. «Подпись номера» возвращает звонку легитимность: собеседник сразу видит, кто звонит, и воспринимает вызов как уместный, а не как потенциальную угрозу. Это шаг к новой телеком-культуре, когда у каждого звонка есть имя», — отметил коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских.

Решение подойдет для тех, кто строит профессиональные коммуникации на базе личного номера, к примеру, предприниматели, мастера выездного сервиса и фрилансеры, а также для тех, кто недавно сменил номер. В ближайшее время технологию планируют масштабировать на других операторов.

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