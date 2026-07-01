Расписание электричек Самара – Похвистнево – Абдулино изменится 7 и 10 июля

Изменения связаны с ремонтными работами. Фото: Самарская ППК

В Самарской области изменится расписание пригородных поездов из-за необходимости провести ремонтные работы. Изменения коснутся участка Самара – Похвистнево - Абдулино. Об этом сообщила Самарская пригородная пассажирская компания

Так, 7 июля поезд № 7519 Похвистнево (18:47) – Самара (21:33) отправится по измененному маршруту в 19:07 и прибудет в 21:55. В этот же день электричку № 7593 Абдулино (17:15) – Похвистнево (18:10) запустят по измененному расписанию в 17:50, привезет пассажиров в пункт назначения она в 18:45.

10 июля пригородный поезд № 7594 Похвистнево (13:32) – Абдулино (16:28) проследует по следующему расписанию: отправление в 12:49, прибытие в 15:45.

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