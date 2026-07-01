В Самаре обновят навигационные указатели в центре города

Договор действует до 31 августа 2026 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре планируют заменить информационные панели на навигационных указателях. Контракт на 208 тысяч рублей заключили с единственным поставщиком, сообщается в документах закупки.

«Исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги по замене информационных панелей на указателях в историческом центре города», – говорится в договоре.

Указатели заменят на улицах ул. Молодогвардейская/ ул. Ярмарочная, ул. Куйбышева/ ул. Ленинградская, ул. Вилоновская/ул. Куйбышева, ул. Куйбышева/ ул. Л. Толстого, ул. Куйбышева/ул. Некрасовская, ул. Максима Горького/Речной вокзал, ул. Куйбышева/ ул. Красноармейская, Струковский сад, ул. Куйбышева/ ул. Чапаевска, а также на площади Революции и Хлебной. Работы должны закончить до 31 августа 2026 года.

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