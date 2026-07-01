Семь человек представят Самарскую область в конкурсе «Моя страна – моя Россия»

Один из проектов - это цифровой сервис городских маршрутов в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Определены финалисты всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия», на который поступило более 80 тысяч заявок. Лучшими признали 321 проект, семь из которых подготовили жители Самарской области.

«Работы конкурсантов оценивали три тысячи квалифицированных экспертов, прошедших строгий отбор и специальную подготовку», – отметила пресс-служба правительства Самарской области.

Лучшие проекты от Самарской области подготовили студенты вузов и техникумов, есть среди финалистов и один школьник. Они предложили создать цифровой сервис городских маршрутов в Самаре, повышать финансовую грамотность пенсионеров, издать поэтический сборник и реализовать другие инициативы. Финалисты будут защищать свои проекты в онлайн-формате. Победители получат денежные премии и возможность пройти стажировки.

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