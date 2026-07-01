Самым жарким днем на этой неделе в Самаре станет 5 июля

Настоящая летняя жара придет в Самарскую область на этой неделе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Настоящая летняя жара придет в Самарскую область на этой неделе. По данным Приволжского УГМС, самым жарким днем на этой неделе станет 5 июля: в воскресенье в регионе потеплеет до +32 градусов. Пока же в Самарской области хозяйничает циклон, который перемещается со Среднего Урала.

«В последующие дни его влияние постепенно ослабеет», – анонсировали синоптики.

К концу рабочей недели гребень антициклона из западных регионов страны переместится на Среднюю Волгу и принесет с собой жару. В пятницу, 3 июля будет +24...+29, а к выходным столбики термометров перевалят за +30 градусов. При этом возможен кратковременный дождь.

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