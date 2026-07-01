Температура в Волге потихоньку поднимается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области на 1 июля 2026 года вода в Волге прогрелась практически до +20 градусов. Самые высокие показатели зафиксировали у Сызрани, данные предоставлены ФГБУ «Приволжское УГМС».

Температура в Волге потихоньку поднимается, несмотря на постоянные ливни и грозы. У Тольятти вода на Куйбышевском водохранилище составляет +19,5 градуса. На Саратовском водохранилище у Самары – +19,1 градуса, у Сызрани – +19,9 градуса.

Вот в выходные с 4 по 6 июля синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы, однако воздух должен прогреется до +33 градусов и в регион вернется летняя жара.

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