На стадионе «Динамо» в Самаре обновили футбольное поле и спортплощадки

Завершение оставшихся работ ожидается в первом квартале 2027 года.

В Самаре на стадионе «Динамо» обновили футбольное поле, беговые дорожки и площадки для игровых видов спорта. Также отремонтированы секторы для прыжков в длину и тройного прыжка. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своем канале MAX.

«Реконструкция спорткомплекса – значимый проект для Самары. Это исторический спортивный объект, который на протяжении десятилетий был частью городской жизни и связан с важными страницами спортивной истории региона», – написал глава региона.

Следующим этапом реконструкции стадиона, которая проходит при участии банка ВТБ, станет обновление стрелкового тира. Там появятся новые мишенные комплексы с дистанционным управлением и видеоконтролем. Завершение работ ожидается в первом квартале 2027 года.

Напомним, решение о восстановлении спортивного объекта было принято в апреле 2025 года. А реконструкция стартовала в сентябре с ремонта легкоатлетических дорожек.

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