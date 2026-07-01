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НовостиОбщество1 июля 2026 11:38

Жителя Самарской области осудили за неуплату алиментов годовалой дочери

В Самарской области суд назначил горе-отцу наказание за отказ от содержания ребенка
Анна ПОРОННИК
Сумма долга превысила 800 тысяч рублей.

Сумма долга превысила 800 тысяч рублей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Сергиевском районе Самарской области вынесли приговор 26-летнему жителю села Сургут, который не платил алименты своему ребенку. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

«В 2020 году на мужчину была возложена обязанность по выплате алиментов на содержание годовалой дочери в размере 25% от всех видов заработка. Несмотря на судебное решение, он уклонился от исполнения своих обязанностей», – рассказали в пресс-службе надзорного органа.

В результате сумма долга превысила 800 тысяч рублей. Суд назначил виновному принудительные работы на четыре месяца. Теперь у него будут удерживать 5% заработка в доход государства.

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