Иван Носков: «Самарские учителя участвуют в Международной школе мастерства»

Самарским педагогам есть, чем поделиться с коллегами. Фото: канал Ивана Носкова в МАКС

В этом году самарские учителя впервые участвуют в Международной школе педагогического мастерства, сообщил глава Самары Иван Носков в своем канале в МАКС. Наши педагоги представили свои уникальные практики в Абхазии, где в этом году и проводится школа.

«Самарским педагогам действительно есть, чем поделиться с коллегами – из года в год они успешно составляют и применяют на практике различные образовательные проекты», – отметил Иван Носков.

Педагоги участвуют в мастер-классах, тренингах, открытых уроках. Самару на мероприятиях представляют Ксения Попова, методист Центра развития образования, Валентина Рамзаева, кандидат педагогических наук, председатель объединения учителей русского языка и литературы, Маргарита Анохина, руководитель ЦДТ «Металлург».

Иван Носков отметил, что подобные мероприятия, помимо практической пользы, помогают укреплять связи между городами и регионами. Напомним, что в прошлом году Самара и Абхазия заключили соглашение о сотрудничестве.

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