Профилактическое занятие по теме терроризма и экстремизма провели в Самаре

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Самаре для школьников провели профилактическое занятие по противодействию терроризму и экстремизму. Урок прошел в летнем лагере при школе № 26 с участием представителей правоохранительных органов.
Занятие со школьниками провели в формате открытого диалога, что позволило ребятам свободно высказывать мнения и задавать вопросы. В ходе встречи показали тематические видеоролики, а затем вместе разобрали ключевые моменты.
Подростки особенно подвержены рискам в социальных сетях, нередко они не задумываются, как обычные на первый взгляд действия могут обернуться серьезными проблемами.Такие уроки стараются проводить как можно чаще, чтобы у ребят не было страха обратиться за помощью к взрослым в опасной ситуации.
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