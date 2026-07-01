Профилактическое занятие по теме терроризма и экстремизма провели в Самаре

Подростки особенно подвержены рискам в социальных сетях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре для школьников провели профилактическое занятие по противодействию терроризму и экстремизму. Урок прошел в летнем лагере при школе № 26 с участием представителей правоохранительных органов.

Занятие со школьниками провели в формате открытого диалога, что позволило ребятам свободно высказывать мнения и задавать вопросы. В ходе встречи показали тематические видеоролики, а затем вместе разобрали ключевые моменты.

Подростки особенно подвержены рискам в социальных сетях, нередко они не задумываются, как обычные на первый взгляд действия могут обернуться серьезными проблемами.Такие уроки стараются проводить как можно чаще, чтобы у ребят не было страха обратиться за помощью к взрослым в опасной ситуации.

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