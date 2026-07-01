Врач из Самары Шерстобитов: «Алкоголь снижает способность реагировать на травму»

По словам врача, алкогольное опьянение является одной из наиболее частых причин ДТП. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Врач-травматолог-ортопед Самарской городской больницы № 10 Александр Шерстобитов рассказал о вреде алкоголя и о том, как он влияет на здоровье. По его словам, в состоянии опьянения обостряется склонность к рискованному поведению. Об этом сообщает министерство здравоохранения Самарской области.

«Повышенная самоуверенность, снижение болевого порога и искаженное восприятие реальности приводят к тому, что люди чаще попадают в ситуации с недопустимым уровнем риска, в том числе в падения. Статистика травм неутешительна: переломы, вывихи, ушибы, раны и черепно-мозговые травмы», – отметил Шерстобитов.

Отмечается, что алкогольное опьянение является одной из наиболее частых причин ДТП, приводящих к гибели и тяжелым травмам. Врач напоминает, что спиртное снижает способность организма адекватно реагировать на травму, так как замедляет процессы заживления и повышает восприимчивость к инфекциям.