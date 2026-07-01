Миллион рублей заплатят за ведение соцсетей культурного навигатора в Самаре

Вести соцсети культурного навигатора нужно будет с момента подписания контракта до 26 декабря 2026 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре заплатят миллион рублей за ведение группы ВКонтакте, а также каналов в МАКС и Телеграм для культурного навигатора «Где ВСЕ». Подрядчика для оказания этих услуг искали на госзакупках.

Максимальная цена аукциона составляла 1,5 миллиона рублей. На торги подали только одну заявку, участник предложил оказывать услуги чуть больше чем за один миллион рублей. С ним и планируют заключить контракт. Но кто выиграл торги, пока не сообщают.

Вести соцсети культурного навигатора нужно будет с момента подписания контракта до 26 декабря 2026 года. Там будут публиковать информацию о мероприятиях в театрах, кино, о выставках, фестивалях и других событиях. Подрядчик должен обеспечит прирост подписчиков и выполнять другие работы по техзаданию.

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