Судья в отставке Елена Дудова ушла из жизни в Самаре 1 июля

14 лет женщина проработала в должности судьи. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 1 июля 2026 года, на 51-м году жизни скончалась судья Самарского областного суда в отставке Елена Дудова. Ее общий юридический стаж был более 20 лет. Об этом сообщили в суде.

«Судейский корпус региона выражает глубокие соболезнования в связи с постигшей невосполнимой утратой. Светлая память о Елене Дудовой как о профессиональном судье и прекрасном человеке навсегда сохранится в памяти всех, кто ее знал», – говорится в посте в МАХ.

14 лет женщина проработала в должности судьи. Прощание с ней пройдет 3 июля в 10:45 в прощальном зале № 2 на улице Дзержинского, 27.

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Елены Дудовой.

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