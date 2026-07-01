Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт1 июля 2026 13:06

Самарские ветераны СВО отправились на чемпионат в Санкт-Петербург

Ветераны боевых действий из Самарской области примут участие в соревнованиях по хоккею с шайбой
Алена КИРИЛЛОВА
Ранее спортсмены успешно выступили в отборочных турах и завоевали путевку в финал. Фото: пресс-служба «ЕР»

Ранее спортсмены успешно выступили в отборочных турах и завоевали путевку в финал. Фото: пресс-служба «ЕР»

Команда ветеранов СВО из Самарской области «Мирные Люди» примет участие в чемпионате по хоккею с шайбой, который проходит с 1 по 5 июля в Санкт-Петербурге. Наши спортсмены уже отправились на турнир. Ранее они успешно выступили в отборочных турах и завоевали путевку в финал. Ветераны обратились за помощью к депутату Александру Живайкину, координатору партпроекта «Единой России» в Самарской области «Выбор сильных», чтобы эта поездка стала возможной.

«Я верю, что спорт помогает поддерживать интерес к активной жизни. Мы должны поддерживать тех, кто защищал нашу страну.», – сказал Александр Живайкин.

Представитель команды Виталий Попов, рассказал, что все участники раньше играли в хоккей на разных уровнях и обрадовались возможности выйти на лед Дворца спорта в Самаре. Для них это не просто спорт, а возможность быть в команде и жить активно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал